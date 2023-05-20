Правоохранители открыли производство по статье жестокое обращение с животными.

В Одессе два водителя при свидетелях переехали бездомных животных. Оба инцидента произошли в городе на этой неделе. Первый - в жилом комплексе "Фаворит", что на улице Артиллерийской. Ужасная история попала "на глаза" видеокамеры, расположенной рядом. Также несколько человек видели, как все происходило. Бездомное животное грелось на солнце, и в это время черная Kia двигалась от дома и просто переехала пса, мирно лежавшего на асфальте. Свидетели говорят, что водитель даже не пытался посигналить, чтобы пес сбежал из-под колес.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, правоохранители увидели запись происшествия на Артиллерийской и установили личность водителя. "Мужчина утверждает, что не заметил во время движения животное. К сожалению, оно погибло", - сообщили в ведомстве.

Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются. Открыто производство по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.

Видео дня

Другой случай произошел в жилом комплексе "Чудо-город", что на улице Среднефонтанской. Там белая иномарка сбила небольшого трехлапого песика. Водитель ненадолго остановился - только, чтобы вытереть тряпкой испачканный кровью бампер. Пока неясно, удалось ли спасти животное. Местные жители только распространили видеозапись, на которой запечатлена жуткая "картина", также - фото водителя, автомобиля и трехлапого страдальца, который лежит под капельницей.

В полиции УНИАН уточнили, что этим случаем занимаются тоже.

Интересные новости Одессы - сегодня это стоит знать

17 мая сообщалось, что в городе за последние дни произошло несколько случаев, когда вороны нападали на людей. Инциденты происходили в разных районах Одессы.

В частности, в районе улицы Самолетной возле школы №45 очень большая птица напала на женщину с ребенком. Птицы могли атаковать людей, чтобы защитить своих птенцов.

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