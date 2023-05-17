Птицы, вероятно, защищают своих птенцов.

В Одессе за последние дни произошло несколько случаев, когда вороны нападали на людей. Случаи нападений этих птиц на прохожих ранее фиксировали и в других городах Украины, в частности, Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, инциденты происходят в разных районах города. Один из самых ярких случаев имел место в районе улицы Самолетной – вблизи школы №45. там очень большая птица напала на женщину с ребенком. Люди, которые стали очевидцами происходящего, зафиксировали это на видео и опубликовали в местных Telegram-каналах.

На нем пожилая одесситка пытается прикрыть собой девочку, а в это время птица резко пикирует вниз и ударяет женщину клювом в голову. Прохожие пытаются отогнать пернатого агрессора, но тот не очень обращает на это внимание. По словам очевидцев, потерпевшей пробита голова. Аналогичную травму получил мужчина в другой части Одессы – соответствующее фото также попало в соцсети.

Видео дня

Также большие вороны напали на мужчину, который просто шел по улице. Видео показало, как он ускоряет шаг, а птицы буквально преследуют его.

"Под раздачу" чуть не попал и корреспондент УНИАН, когда в минувшие выходные в центре города ненадолго сел на скамейку, стоявшую под большим деревом. С громким карканьем воронья пара начала наворачивать круги над головой, но быстро ретировалась при грохоте проезжавшего мимо мопеда.

Почему птицы нападают на людей и что делать - объяснение

По словам орнитологов, вороны становятся агрессивными, если видят людей вблизи своего гнезда. Птицы чувствуют угрозу, которую мы можем нести птенцам, и бросаются на защиту. Не исключено, что где-то в траве лежит детеныш, выпавший из гнезда. Как утверждают орнитологи, спасать его не стоит спешить – вороны чрезвычайно умны и, как правило, детей не бросают.

Исходя из того, что их гнезда в Одессе – не редкость, горожане сейчас наблюдают "расходы" вороньего попечения о своих малышах.

Говорят, этот период надо перетерпеть, а попав под "налет" громко крикнуть, хлопнуть в ладоши или начать свистеть – пернатые боятся резких громких звуков.

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