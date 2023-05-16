Преступники орудовали в Одессе с 2020 года, выяснили правоохранители.

В Одессе мошенники-"наследники" присвоили недвижимость на миллионы гривень, к масштабной схеме причастны сотрудники суда.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, сейчас разоблачено и сообщено о подозрении организатору и четырем членам преступной группы. Им инкриминируют мошенничество и фальсификацию документов (ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 УК Украины).

По данным следствия, преступная группа орудовала в городе с 2020 года. В частности, присваивала квартиры одиноких умерших людей, проживавших в Суворовском районе Одессы. Также подозреваемые "прибирали к рукам" нежилые помещения, которые являются собственностью государства.

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"Организатор мошеннической группы подыскивал квартиры, право собственности на которые длительное время не регистрировалось в Госреестре. Также он формировал базу анкетных данных владельцев жилой недвижимости, ее местонахождение, площадь и техническое состояние", - рассказали в пресс-службе.

Схема заключалась в том, что злоумышленники располагали поддельными решениями суда о признании права собственности на эту недвижимость. Документы были составлены на подконтрольных преступникам лиц. На основании этих фальсифицированных "бумаг" квартиры и прочее регистрировали в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество.

"В дальнейшем, такая недвижимость сбывалась уже добросовестным покупателям", - рассказали в пресс-службе.

Сейчас известно, что в течение 2020-2022 годов сообщники завладели по меньшей мере 7 объектами недвижимости в Одессе на почти 13 млн гривень. Сейчас квартиры и другие помещения арестованы.

Проведено четыре десятка обысков по местам проживания фигурантов, в офисах нотариусов, регистраторов и в одном из райсудов города. Изъяты правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, печать райсуда, которая использовалась для подделки решений, документы с образцами подписей, мобильные телефоны, компьютерная технику, черновая документация и тому подобное.

Как уточнили в областном управлении СБУ, среди участников схемы - должностные лица районного суда. "Злоумышленники присвоили государственное имущество стоимостью более 9,7 млн гривень, частное - почти на 3 млн гривень. Для проведения сделки они использовали коррупционные связи в соответствующих государственных учреждениях", - рассказали в управлении.

Как отмечается, среди изъятого - ключи от нескольких присвоенных квартир. Также получены прямые доказательства подделки решения суда, по которому дельцами присвоено имущество.

По данным регионального главка Национальной полиции, организатор этой масштабной аферы - 42-летний одессит, которого 11 мая задержали вместе с его сообщниками.

Проводятся мероприятия для установления полного круга пострадавших и других лиц, которые могли быть задействованы в мошеннической схеме.

В правоохранительных органах УНИАН уточнили, что обыски проведены в Суворовском райсуде города. По предварительным данным, к афере причастны не судьи, а другие сотрудники учреждения, имеющие доступ к печати.

Интересные новости Одессы - сегодня это стоит знать

15 мая сообщалось, что в городе случился скандал якобы с военкомами. Мужчина, находившийся за рулем, во время оживленного движения на ул. Грушевской угрожал другим водителям повестками.

Мужчина прокричал к водителю машины, которая ехала в одном с ним направлении, что он его "по*ую", и завтра будет в военкомате. Злоумышленник был в форме Вооруженных сил Украины, но пока неизвестно, действительно ли он является работником военкомата.

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