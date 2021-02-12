Экс-руководство завода действовало по сговору с менеджерами нескольких коммерческих структур.

Сотрудники СБУ заблокировали незаконное присвоение недвижимости на 4 миллиона долларов в Киеве.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что организаторы сделки, среди которых экс-руководство завода с государственной долей 81,9%, действовали по сговору с менеджерами нескольких коммерческих структур.

"Злоумышленники незаконно завладели недвижимостью завода площадью 6000 квадратных метров. При оформлении документации дельцы искусственно оценили ее в 1,5 миллиона гривен. Однако рыночная стоимость подобных объектов с землей в Печерском районе Киева составляет примерно 4 млн долл.", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ разоблачили сделку. На месте недвижимости осуществляется строительство гостиничного комплекса с рестораном и казино.

Правоохранители провели обыски по адресам проживания фигурантов и офисных помещениях. Участникам группы сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах организованной группой) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время судом наложен арест на здание. Готовятся гражданские иски в суд для возвращения имущества для возмещения ущерба, причиненного государству.

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Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева, подозреваемыми являются бывший председатель правления ОАО "Опытный завод сварочного оборудования Института электросварки им. Е.О. Патона", член правления завода и директор одного из юридических лиц.

Следствием установлено, что должностные лица завода присвоили объект недвижимости, расположенный по адресу Саперное поле, д. 9а. Сумма ущерба составляет более 20 млн гривень.

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Автор: Дмитрий Хилюк