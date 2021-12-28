Из нашей страны депортируют 60-летнего "авторитета", поделились правоохранители.

Из Украины депортируют "криминального авторитета" из санкционного списка СНБО, который входит в ближайшее окружение известного "вора в законе" по прозвищу "Антимос".

Как сообщили УНИАН в Управлении стратегических расследований Нацполиции в Одесской области, в санкционный список СНБО попал неоднократно судимый гражданин Армении.

Отмечается, что этот 60-летний иностранец – из ближайшего окружения известного "вора в законе" по прозвищу "Антимос".

В настоящее время с целью предотвращения распространения им преступного влияния сотрудники областного управления стратегических расследований совместно с миграционной службой принимают меры для принудительного возвращения "авторитета" в страну его происхождения.

Читайте такжеСНБО утвердил санкции против трех самолетов, которые летали в РФ – ДаниловКроме того, ему будет запрещен въезд на территорию Украины.

Напомним, 20 августа СНБО принял решение о введении санкций по рекомендации СБУ как в отношении физических, так и юридических лиц.

СБУ вынесла на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны предложения по применению экономических санкций против пророссийских пропагандистов и 28 сотрудников разведывательных и специальных служб РФ, которые насаждают российские нарративы и способствуют оккупационной власти на временно оккупированных территориях.

Позже президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций.

Справка УНИАН. "Антимос" (Кухилава), 1956 г. р., уроженец Грузии. По некоторым данным, "коронован" в 1975 году. Более 10 лет назад был задержан в Киевской области, депортирован в Грузию, откуда выехал в Турцию. По данным правоохранителей, "Антимос" имеет серьезное влияние на территории Одесского региона. Он находится в Турции, но якобы иногда приезжает в Одессу.

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