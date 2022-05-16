Ежемесячный "заработок" злоумышленников достигал 5 млн грн.

В Одессе разоблачили группу из 12 человек, которые изготавливали под заказ поддельные документы на автомобили. Они "специализировались" на водительских удостоверениях, свидетельствах о регистрации транспортных средств, медицинских справках для водителей и нотариальных доверенностях

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области со ссылкой на департамент киберполиции Нацполиции Украины.

В состав преступной группировки входили 12 человек. Правонарушители в соцсетях, мессенджерах и на разных вебресурсах предлагали клиентам изготовление поддельных документов. Группировка "специализировалось" на водительских удостоверениях, свидетельствах о регистрации транспортных средств, медицинских справках для водителей и нотариальных довіреностях.

Стоимость услуг составляла от 4 до 9 тыс. грн. Ежемесячные ориентировочные доходы фигурантов составляли около 5 млн грн. Заработанное злоумышленники конвертировали в криптовалюту.

Правоохранители провели свыше 20 обысков и изъяли оборудование, необходимое для изготовления фиктивных документов, около 500 "заготовок" для будущих подделок, банковские и сим-карты, голограммные ленты, три автомобиля и около 1,5 млн грн наличными.

Также в ходе обысков полицейские изъяли готовые к продаже поддельные документы.

Открыты уголовные производства по ряду статей Уголовного кодекса Украины. Четырем фигурантам уже объявлено о подозрении. Трех организаторов задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении другим участникам группировки. Злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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