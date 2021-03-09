Девушка вызвала такси, перепутала машины и села в автомобиль к незнакомым ей мужчинам.

Полицейские Киевской области задержали гражданина Азербайджана, который изнасиловал 19-летнюю киевлянку.

Как сообщает полиция Киевской области, в Бучанское районное управление полиции поступило сообщение от жительницы г. Киев о том, что двое неизвестных мужчин ее изнасиловали.

Правоохранители выяснили, что накануне девушка вызвала такси, перепутала машины и села в автомобиль к незнакомым ей мужчинам. Злоумышленники привезли потерпевшую к себе домой в село Белогородка, после чего воспользовались беспомощным состоянием девушки и изнасиловали ее.

Полицейские провели ряд следственно-оперативных действий и установили личность одного из злоумышленников. Им оказался 42-летний гражданин Азербайджана.

Он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия для установления личности и местонахождения другого участника преступления.

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Автор: Инна Андалицкая