На берегу реки в Днепре нашли повешенного на кофте мужчину (фото 18+)
17:59, 14 июня 2020Происшествия
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По предварительным данным, мужчина повесился на дереве несколько дней назад.
Мужчину нашли на берегу реки Шиянка / фото Информатор
В Днепре на берегу Шиянки в Самарском районе нашли повешенного мужчину. Предварительно, умерший повесился на рукаве кофты.
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Об этом сообщает Информатор.
Как сообщается, тело обнаружили за улицей Чаплинской у реки Шиянка недалеко от моста. По предварительным данным, мужчина повесился на дереве при помощи кофты несколько дней назад. Документов при нем не было.
На месте работают правоохранители. Вероятно, это суицид — на убийство пока ничего не указывает.
Вероятно, мужчина совершил суицид несколько дней назад / фото Информатор
Как сообщал УНИАН, ранее в Днепропетровской области пьяный мужчина угрожал взорвать гранатой полицейских.
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