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На берегу реки в Днепре нашли повешенного на кофте мужчину (фото 18+)

17:59, 14 июня 2020
Происшествия
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Мужчину нашли на берегу реки Шиянка / фото Информатор

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Об этом сообщает Информатор.

Как сообщается, тело обнаружили за улицей Чаплинской у реки Шиянка недалеко от моста. По предварительным данным, мужчина повесился на дереве при помощи кофты несколько дней назад. Документов при нем не было. 

На месте работают правоохранители. Вероятно, это суицид — на убийство пока ничего не указывает. 

Вероятно, мужчина совершил суицид несколько дней назад / фото Информатор

Как сообщал УНИАН, ранее в Днепропетровской области пьяный мужчина угрожал взорвать гранатой полицейских.

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