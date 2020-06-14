На берегу реки в Днепре нашли повешенного на кофте мужчину (фото 18+)

По предварительным данным, мужчина повесился на дереве несколько дней назад.

В Днепре на берегу Шиянки в Самарском районе нашли повешенного мужчину. Предварительно, умерший повесился на рукаве кофты.

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Об этом сообщает Информатор.

Как сообщается, тело обнаружили за улицей Чаплинской у реки Шиянка недалеко от моста. По предварительным данным, мужчина повесился на дереве при помощи кофты несколько дней назад. Документов при нем не было.

На месте работают правоохранители. Вероятно, это суицид — на убийство пока ничего не указывает.

Как сообщал УНИАН, ранее в Днепропетровской области пьяный мужчина угрожал взорвать гранатой полицейских.

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