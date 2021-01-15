Мальчик погиб, пытаясь защитить от сожителя старшую сестру.

В Одесской области будут судить злоумышленника, застрелившего 16-летнего подростка в октябре 2020 года.

Читайте такжеВ Полтаве посреди улицы произошла перестрелка: один мужчина ранен

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, 14 января в суд направлен обвинительный акт в отношении мужчины, застрелившего 16-летнего мальчика в одном из сел Ширяевского района.

«Житель Ширяевского района, пребывавший в неприязненных отношениях со своей сожительницей, пришел к ней домой, где на приусадебном участке из охотничьего ружья выстрелил в ее младшего брата, который пытался защитить сестру. Он нанес подростку огнестрельное ранение грудной клетки и брюшной полости, а затем бросил оружие на землю и убежал», - сообщили в пресс-службе.

Ребенка доставили в больницу, где от полученных травм он скончался.

Подробности трагедии:

В октябре 2020 года в Ширяевском районе Одесской области был задержан мужчина, застреливший 16-летнего жителя села Яринославка Дениса Сиротюка – брата своей бывшей супруги.

В частности, 36-летний местный житель пришел к женщине выяснять отношения, взяв с собой охотничье ружье, из которого начал стрелять со двора.

Женщина с родными бросились на звуки выстрелов. Первым прибежал ее несовершеннолетний брат – несколько пуль попали в грудь и область живота.

Остановился злоумышленник только, когда на него набросился отец ребенка.

Злоумышленника разыскали в райцентре Ширяево, где он искал убежища у знакомых.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Лариса Козовая