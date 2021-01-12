В Одесской области мужчина застрелил жену / фото zaodessu.com.ua
В Одесской области мужчина застрелил жену, а затем покончил с собой.
Читайте такжеВ Днепре мужчина ударил ножом охранника ТРЦОб этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что убийство произошло сегодня около 08:30 в селе Виноградовка, Болградского района.
Мужчина застрелил жену из своего зарегистрированного охотничьего ружья, затем из этого же ружья застрелился сам.
Полиция проводит расследование и изъяла оружие.
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