Полиция проводит расследование.

В Одесской области мужчина застрелил жену, а затем покончил с собой.

Читайте такжеВ Днепре мужчина ударил ножом охранника ТРЦОб этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что убийство произошло сегодня около 08:30 в селе Виноградовка, Болградского района.

Мужчина застрелил жену из своего зарегистрированного охотничьего ружья, затем из этого же ружья застрелился сам.

Полиция проводит расследование и изъяла оружие.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН