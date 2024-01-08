Во время ссоры злоумышленник ударил знакомого в грудь ножом.

Правоохранители разыскивают по подозрению в убийстве Ивана Аблова – сына Евгения Аблова, который во время службы в Окружном административном суде Киева стал фигурантом так называемого "дела Вовка" по захвату власти.

Как отметили в региональном главке Национальной полиции, сейчас правоохранители сообщили о подозрении и объявили в розыск жителя Одессы за убийство знакомого. Событие произошло во время празднования Нового года на даче, которая расположена на территории Одесской области.

"Полицейские установили, что горожанин в новогоднюю ночь употреблял алкогольные напитки с компанией знакомых на одной из дач в Дальницкой территориальной громаде и во время хмельных посиделок поссорился с одним из мужчин. В момент ссоры правонарушитель нанес потерпевшему проникающее ранение в грудь ножом. От полученных телесных повреждений тот скончался", – говорится в сообщении.

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После содеянного злоумышленник скрылся. При наличии достаточных доказательств, собранных правоохранителями, правонарушителю заочно сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины в умышленном убийстве. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

В связи с тем, что подозреваемый скрывается от органов досудебного следствия, он объявлен в розыск.

Как уточнили УНИАН в правоохранительных органах, подозреваемый – Иван Аблов, который является сыном известного киевского судьи Евгения Аблова, фигурирующего в деле о захвате государственной власти.

В соответствующем реестре есть информация о розыске Ивана Аблова, который исчез в Белгород-Днестровском районе Одесской области 5 января. Отмечается, что мужчина 1996 года рождения подозревается в совершении умышленного убийства и скрывается от органов досудебного расследования. Сейчас уже есть соответствующее постановление суда о задержании фигуранта.

Дело Вовка и судьи Аблова

Напомним, в июле 2020 года в здании Окружного административного суда Киева (ОАСК) провели обыски, детективы Национального антикоррупционного бюро вручили подозрения в создании преступной организации и захвате власти председателю ОАСК Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти судьям и руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

По версии Специализированной антикоррупционной прокуратуры, 11 человек во главе с Вовком действовали в рамках преступной организации, которая имела целью захват госвласти. По данным следствия, судьи хотели установить контроль над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия, создав тем самым препятствия в их работе. Также НАБУ обнародовало записи разговоров якобы этих судей.

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