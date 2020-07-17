НАБУ вручило подозрение главе Окружного админсуда Киева Вовку по делу о захвате власти - журналист

По данным Бутусова, подозрения также вручили еще ряду лиц, в том числе - главе Государственной судебной администрации.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины предъявили подозрение главе Окружного административного суда Киева Павле Вовку, заместителю главы суд Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку.

Об этом в Facebook написал журналист Юрий Бутусов.

При этом, уточняет Бутусов, их не смогут задержать, поскольку они являются спецсубъектами и для этого требуется решение Высшего антикоррупционного суда. По данным Бутусова, сейчас проходят обыски в ОАСК и судебной администрации.

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"Им вменяется создание преступной организации и захват власти. Подозрения построены на изучении записей разговоров в кабинете Вовка, часть которых была опубликована в 2019-м году на пресс-конференции. Там на записях Вовк обсуждает, как он собирается давить с помощь судебных решений на различные органы власти, чтобы получать нужные себе решения. НАБУ сносит руководство окружного административного суда, который является ключевым звеном для давления на государственную власть, отмену и приостановку кадровых решений", - написал журналист.

Он добавил, что подозрение выписывал заместитель генпрокурора Андрей Любович, поскольку глава САП Назар Холодницкий сейчас в отпуске.

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