Мужчина не раз избивал женщину и в июле суд оштрафовал его вместо его ареста.

В Черниговской области полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве гражданской супруги.

Как сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Нацполиции в области, в полицию поступило сообщение о том, что в собственном доме найдено тело 40-летней жительницы Новгород-Северщины. В последний раз односельчане видели ее живой два дня назад. В течение нескольких часов оперативники полиции разыскали и задержали подозреваемого в убийстве в соседнем Корюковском районе. Злоумышленником оказался 43-летний сожитель потерпевшей.

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Полицейские установили, что ночью задержанный ворвался в дом женщины, убил ее и забрал из дома золотые украшения.

До этого, 15 июля этого года полиция открыла уголовное производство по факту нанесения этим мужчиной телесных повреждений своей гражданской жене (ст. 125 Уголовного кодекса).

Также в июле полиция составляла на мужчину четыре протокола за совершение домашнего насилия (ч. 1 ст. 173-2 Кодекса Украины Об административных правонарушениях), которые сразу же были направлены в суд.

В связи с угрозой жизни и здоровью потерпевшей полицейские каждый раз выносили в отношении обидчика срочное запретительное предписание: ему было запрещено приближаться, или любым способом контактировать с женщиной. Поскольку обидчик нарушал условия срочного запретительного предписания, полиция 17 июля разыскала злоумышленника и доставила его в суд.

Полицейские обратились с ходатайством в суд о применении к мужчине административного ареста. В тот же день суд принял решение не арестовывать злоумышленника, а оштрафовать его за совершение домашнего насилия. Остальные протоколы до сих пор остаются на рассмотрении в суде.

Сегодня полиция задержала подозреваемого в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса.

Полицейские под процессуальным руководством прокуратуры расследуют уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство"). Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

Решением начальника Главного управления в Черниговской области назначено служебное расследование в рамках которого будет дана правовая оценка действиям сотрудников Новгород-Северской полиции.

В то же время однако знакомая погибшей, общественная активистка из Чернигова Ольга Кунтыш сообщила УНИАН, что 14 июля вместе с представителями местной власти помогала писать заявление на уполномоченного по правам человека по защите женщины. "Ее жизнь была под угрозой. Полиция игнорировала вызовы, не принимала заявления. Оформляли как административку, хотя уже тогда действия мужчины подпадали под уголовные", - замечает она.

Она также подчеркивает, что в селе местные жители виновной считали женщину и не становились на ее защиту.

"Сколько раз тревогу бил Понорницкий поселковый совет, староста, сколько раз мы обрывали горячие линии... и что? Всем было безразлично. Потому что виновной считали ее ... не насильника и убийцу. А виновной для большинства общества была жертва", - отметила Кунтыш.

Убийства в Черниговской области

В области время от времени случаются ужасные убийства. Так, 29 июля стало известно, что полицейские задержали 51-летнего киевлянина, который в своем загородном доме убил 49-летнего товарища и, чтобы скрыть следы преступления, вывез автомобилем тело в Черниговскую область, где сжег.

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