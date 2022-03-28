За свои "услуги" злоумышленник брал с одного человека 5 тыс. евро, поделились в Государственном бюро расследований.

В Одесской области мужчина под видом бойца тероборони переправлял уклонистов от военной службы в Молдову.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Отмечается, что задержан житель региона, который организовал канал переправки военнообязанных украинцев за границу. Для этого он записался в ряды местной территориальной обороны и, прикрываясь соответствующим удостоверением, перевозил мужчин призывного возраста на своем автомобиле на территорию Молдовы.

За свои "услуги" он брал 5 тыс. евро с человека.

В случае необходимости злоумышленник привлекал к "процессу" сообщников.

При очередной попытке переправить двух призывников через госграницу в Молдову злоумышленника и его сообщника задержали.

Напомним, 12 марта на границе с Украиной с Молдовой в пункте пропуска "Могилев-Подольский" пограничники отказали в выезде из нашей страны мужчине, в документах которого значилось, что его комиссовали (то есть освободили от прохождения военно службы) из-за беременности и тяжелых родов.

Ранним утром 24 февраля войска РФ ворвались на территорию Украины. В нашей стране ввели военное положение, и теперь теперь немногие мужчины могут покинуть территорию государства.

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