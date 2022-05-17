Выпускают ли мужчин из Украины в Польшу или другие страны, а также кто может покинуть территорию страны - узнайте на УНИАН.

В ночь с 23 на 24 февраля Россия напала на Украину и в стране было объявлено военное положение. В таких условиях мужчины потеряли возможность уехать из Украины - эвакуироваться и искать убежища за границей могут только женщины с детьми.

Тем не менее, есть исключения, и УНИАН выяснил, как выехать из Украины сегодня мужчине, который не планирует оставаться в стране.

Ранее мы рассказывали о том, что пограничники задержали мужчину, который пытался покинуть страну.

Как выехать из Украины при военном положении мужчине и какие нужны документы

После начала войны Верховная Рада приняла закон о всеобщей мобилизации. Согласно нему, все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны оставаться в стране.

Но позднее на официальной странице в Facebook Государственная пограничная служба обнародовала список мужчин, которых запрет не касается. А Офис омбудсмена опубликовал перечень документов, которые должны иметь такие мужчины. Пересекать границу при наличии документов могут:

те, у кого есть отсрочка от призыва и постановка на специальный военный учет;

и постановка на специальный военный учет; мужчины, которые получили " белый билет " и не годны к прохождению воинской службы;

" и не годны к прохождению воинской службы; отцы трех и больше детей возрастом до 18 лет (свидетельства о рождении детей, свидетельство многодетных родителей, свидетельство о регистрации брака с матерью детей или решение суда о разводе и проживании ребенка с отцом);

возрастом до 18 лет (свидетельства о рождении детей, свидетельство многодетных родителей, свидетельство о регистрации брака с матерью детей или решение суда о разводе и проживании ребенка с отцом); отцы-одиночки (свидетельство о рождении ребенка, документ о смерти матери ребенка/лишения матери материнских прав/решение суда или органа опеки о проживании ребенка с отцом);

(свидетельство о рождении ребенка, документ о смерти матери ребенка/лишения матери материнских прав/решение суда или органа опеки о проживании ребенка с отцом); отцы, усыновители и опекуны детей-инвалидов возрастом до 18 лет или детей-инвалидов I и II группы до 23 лет (свидетельство о рождении ребенка, медицинское заключение или справка о присуждении социальной помощи, письменное разрешение органа опеки или ОВА на выезд ребенка, документы об усыновлении или установлении опеки для усыновителей и опекунов);

возрастом до 18 лет или детей-инвалидов I и II группы до 23 лет (свидетельство о рождении ребенка, медицинское заключение или справка о присуждении социальной помощи, письменное разрешение органа опеки или ОВА на выезд ребенка, документы об усыновлении или установлении опеки для усыновителей и опекунов); отцы или опекуна ребенка без инвалидности, но с тяжелыми заболеваниями , диабетом 1 типа, онкологией, ДЦП, тяжелыми врожденными заболеваниями или требующего срочной паллиативной помощи (свидетельство о рождении ребенка, справка №080-3/о, письменное разрешение органа опеки или ОВА на выезд ребенка);

, диабетом 1 типа, онкологией, ДЦП, тяжелыми врожденными заболеваниями или требующего срочной паллиативной помощи (свидетельство о рождении ребенка, справка №080-3/о, письменное разрешение органа опеки или ОВА на выезд ребенка); усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, которые воспитывают детей-сирот до 18 лет (свидетельство о рождении ребенка, письменное разрешение органа опеки или ОВА на выезд ребенка, решение суда или исполнительного органа об установлении опеки/усыновления/устройства ребенка в приемную семью);

до 18 лет (свидетельство о рождении ребенка, письменное разрешение органа опеки или ОВА на выезд ребенка, решение суда или исполнительного органа об установлении опеки/усыновления/устройства ребенка в приемную семью); отцы, которые содержат совершеннолетнего ребенка с I или II группой инвалидности (свидетельство о рождении ребенка, справка №157-1/о, свидетельство о подтверждении инвалидности либо о получении пенсии, государственной помощи или льгот по инвалидности ребенка);

(свидетельство о рождении ребенка, справка №157-1/о, свидетельство о подтверждении инвалидности либо о получении пенсии, государственной помощи или льгот по инвалидности ребенка); мужчины с инвалидностью (справка №157-1/о, свидетельство о подтверждении инвалидности либо о получении пенсии, государственной помощи или льгот по инвалидности);

(справка №157-1/о, свидетельство о подтверждении инвалидности либо о получении пенсии, государственной помощи или льгот по инвалидности); мужчины, которые ухаживают за детьми, своими родителями, родителями жены или женой, нуждающимися в постоянном уходе (свидетельство о браке или подтверждение родственной связи, справка о получении компенсации за уход на непрофессиональной основе, вывод медицинской комиссии о необходимости постоянного ухода, для лиц с II группой инвалидности - справки №080-4/о или 080-2/о);

(свидетельство о браке или подтверждение родственной связи, справка о получении компенсации за уход на непрофессиональной основе, вывод медицинской комиссии о необходимости постоянного ухода, для лиц с II группой инвалидности - справки №080-4/о или 080-2/о); опекуны особы с инвалидностью, признанной недееспособной судом (решение о назначении опекуном или документ о подтверждении родственных связей с сопровождающим, если опекун не назначен);

(решение о назначении опекуном или документ о подтверждении родственных связей с сопровождающим, если опекун не назначен); мужчины, у которых жена или один из родителей/родителей жены с I или II группой инвалидности (свидетельство о браке или подтверждение родственной связи, справка №157-1/о, свидетельство о подтверждении инвалидности либо о получении пенсии, государственной помощи или льгот по инвалидности, для лиц с II группой инвалидности - справки №080-4/о или 080-2/о).

Также Украину могут покинуть мужчины, родственники которых погибли или пропали без вести во время АТО.

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