Злоумышленнику, бросившему гранату, грозит пожизненное заключение.

Правоохранители рассказали подробности об инциденте в Одесской области, во время которого "автостопщик" в военной форме взорвал машину с людьми.

Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, происшествие произошло в Белгород-Днестровском районе Одесской области, вблизи населенного пункта Сергеевка. Полицейские напомнили, что мужчина, который был в военной форме, попросил, чтобы его подвезли домой, на что согласился водитель грузового микроавтобуса – житель города Татарбунары. В машине также был 17-летний пассажир – тоже житель Татарбунар.

"Предварительно установлено, что правонарушитель, которого подвозили домой двое жителей города Татарбунары, предложил им купить у него лом. Во время разговора попутчик потребовал показать ему деньги, якобы чтобы убедиться в том, что покупатели его не обманут. В это время он достал гранату, вырвал из нее чеку и бросил под авто", - говорится в сообщении.

В результате взрыва получил ранение 17-летний пассажир. Его доставили в реанимационное отделение Саратской центральной районной больницы с телесными повреждениями в виде непроницаемого осколочного минно-взрывного ранения поясницы.

Личность злоумышленника, который с места происшествия скрылся, полицейские оперативно установили и разыскали по месту жительства. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса.

Действия злоумышленника квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса: покушение на умышленное убийство двух лиц из корыстных побуждений (по ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 6 ч. 2 ст. 115) и незаконное обращение со взрывным предметом (ч. 1 ст. 263). Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении и избрании меры пресечения. За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным заключением, с конфискацией имущества.

В соцсетях опубликовано фото задержанного. Сообщается, что это - 30-летний житель села Кулевча, и якобы он ранее служил и был судим.

Инцидент с автосопщиком в военной форме

Сегодня в Одесской области полицейские задержали злоумышленника, который взорвал гранату в автомобиле. Говорилось, что водитель грузового автомобиля подобрал на трассе мужчины в военной форме - автостопщик попросил подвезти его, а по дороге потребовал у водителя и его пассажира деньги. Злоумышленник достал гранату и выдернул чеку, после чего произошел взрыв. В результате, ранение получил пассажир водителя, а злоумышленник с места происшествия скрылся.

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