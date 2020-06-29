В Николаевской области депутат заявил о самоубийстве жены

34-летний депутат позвонил в полицию и сообщил, что его жена из травматического оружия нанесла себе ранение в голову. Женщина скончалась на месте.

В Николаевской области полиция устанавливает обстоятельства гибели супруги депутата областного совета.

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Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

«Сегодня, 29 июня, около десяти часов утра в полицию поступило сообщение от 34-летнего депутата Николаевского областного совета о том, что его жена из травматического оружия нанесла себе ранение в голову», - говорится в сообщении.

На вызов выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа, руководство полиции.

«33-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Ее муж находился в доме. Сейчас все обстоятельства и причины происшествия выясняются», - отметили в полиции.

Начато расследование по ч. 1 ст. 115 УК, добавили в отделе коммуникации.

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