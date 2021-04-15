В результате аварии погиб водитель микроавтобуса, перевозивший шесть гробов с умершими.

В Николаевской области в результате ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего тела умерших от COVID-19, и автомобиля почты погиб человек.

Читайте такжеВ Харькове на ходу загорелась маршрутка с людьми (видео)Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

Отмечается, что сегодня, 15 апреля, около 06:05 на автодороге Н-11 «Николаев – Днепр» возле с. Михайло-Ларино произошло столкновение грузового автомобиля почты «Фотон Кобальт» и микроавтобуса Fiat Scudo, 31-летний водитель которого перевозил шесть тел умерших от COVID-19 (в гробах).

"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Fiat от полученных телесных повреждений скончался на месте. 46-летний водитель автомобиля "Фотон Кобальт", получил травмы и госпитализирован", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

Событие квалифицировано по признакам ч. 2 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего).

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Автор: Светлана Макринская