Заместитель руководителя коммунального предприятия требовал у предпринимателя взятки за непрепятствование в захоронении военных.

Должностному лицу коммунального предприятия похоронно-ритуального обслуживания Полтавского городского совета сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды.

Как сообщил Офис генерального прокурора, заместитель руководителя коммунального предприятия требовал у предпринимателя взятку за непрепятствование в осуществлении им предпринимательской деятельности, связанной с предоставлением ритуальных услуг.

По данным следствия, предприниматель на постоянной основе должен был платить подозреваемому наличными 25% от заработанной суммы средств по перевозке погибших военных. Также он должен был осуществлять ежемесячные перечисления фиксированной суммы за каждое захоронение.

Видео дня

"Правоохранители задержали чиновника в порядке ст. 208 УПК Украины во время очередной передачи средств. В рамках расследования в служебных помещениях коммунального предприятия и по местам жительства подозреваемого проведены санкционированные обыски", - говорится в сообщении прокуратуры.

Взяточничество в Украине

В Украине чиновников постоянно ловят на взятках. Так, летом прошлого года в столице задержаны заместитель директора департамента КГГА и руководитель госпредприятия, которые требовали $270 тыс. взятки за предоставление разрешения на пассажирские перевозки.

А в начале 2021 года в Украине появится специальный портал, на котором граждане могут сообщать о взятках.

Вас также могут заинтересовать новости: