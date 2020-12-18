В результате взрыва обрушилась стена на третьем этаже / фото ГСЧС
Во Львове в результате взрыва в трехэтажном жилом доме пострадали два человека.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.
Сейчас известно о двух пострадавших / фото ГСЧС
Отмечается, что 18 декабря в 11:40 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что во Львове по ул. Ковалевской, 3 произошел взрыв без последующего горения на третьем этаже трехэтажного жилого дома.
К месту происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения и оперативная группа.
"В результате взрыва 2 человека пострадали и 10 выведены на свежий воздух», - говорится в сообщении.
Взрыв произошел без последующего горения / фото ГСЧС
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