Предварительно известно о двух пострадавших.

Во Львове в результате взрыва в трехэтажном жилом доме пострадали два человека.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.

Отмечается, что 18 декабря в 11:40 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что во Львове по ул. Ковалевской, 3 произошел взрыв без последующего горения на третьем этаже трехэтажного жилого дома.

К месту происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения и оперативная группа.

"В результате взрыва 2 человека пострадали и 10 выведены на свежий воздух», - говорится в сообщении.

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Автор: Светлана Макринская