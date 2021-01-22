Правоохранители устанавливают личность злоумышленника, который предоставил ложное сообщение о минировании.

Во Львове из-за ложного сообщения о минировании больницы эвакуировали более тысячи человек.

Читайте такжеВ Одессе "заминировали" 26 детсадов, суд и прокуратуруКак сообщает отдел коммуникации

Главного управления Национальной полиции во Львовской области, информация о минировании одной из львовских больниц поступила правоохранителям сегодня, 22 января, около 12:40.

На месте происшествия работали полицейские, специалисты-взрывотехники, кинологи.

«Из здания были эвакуированы более тысячи человек. Правоохранители обследовали больницу и прилегающую территорию - никаких взрывоопасных или подозрительных предметов обнаружено не было», - говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления личности злоумышленника, который предоставил ложное сообщение о минировании.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст. 259 Уголовного кодекса ("заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности").

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Автор: Светлана Макринская