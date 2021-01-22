Во Львове из-за ложного сообщения о минировании больницы эвакуировали более тысячи человек.
Читайте такжеВ Одессе "заминировали" 26 детсадов, суд и прокуратуруКак сообщает отдел коммуникации
Главного управления Национальной полиции во Львовской области, информация о минировании одной из львовских больниц поступила правоохранителям сегодня, 22 января, около 12:40.
На месте происшествия работали полицейские, специалисты-взрывотехники, кинологи.
«Из здания были эвакуированы более тысячи человек. Правоохранители обследовали больницу и прилегающую территорию - никаких взрывоопасных или подозрительных предметов обнаружено не было», - говорится в сообщении.
В настоящее время правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления личности злоумышленника, который предоставил ложное сообщение о минировании.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст. 259 Уголовного кодекса ("заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности").
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