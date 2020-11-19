По еще одному полицейскому ведется расследование.

Полицейских из Ковеля и Бережан, которые избили ветеранов АТО во Львове, уволили.

Читайте такжеВ полиции рассказали о расстреле АТОшников на Житомирщине и о связи трагедии со взяткамиПо черновицкому копу еще продолжается служебное расследование, говорится в сюжете ТСН.

Трое полицейских в ночь на понедельник избили двух мужчин в центре города, когда те возвращались домой. По словам пострадавших, нападавшие вели себя агрессивно и были пьяны. Бежали только после того, как к ним вызвали полицию. Но через несколько метров их уже задержали патрульные, ибо были окровавленные.

После этого пытались решить вопрос деньгами. Как позже выяснялось — все они полицейские из разных региональных подразделений, а во Львове находились вне службы. Территориальное управление Держбюро расследований уже начало уголовное производство.

"Они хихикая рассказывали, что все вокруг дураки, а их отмажут, потому что они сами полиция. После этого мне звонили не менее 4 родственников, двое из которых являются работниками полиции и предлагали порешать баблом", — рассказал пострадавший Андрей Мочурад.

Нападение на АТОшников во Львове: детали

Нападение произошло на проспекте Свободы в ночь на 16 ноября. По словам пострадавших, полицейские набросились на них с кулаками со спины.

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Автор: УНИАН