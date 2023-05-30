Российская спецслужба дистанционно завербовала мужчину после начала полномасштабного вторжения, отметили в СБУ.

Российский агент готовил воздушную атаку на электроподстанции Кропивницкого, и за это получил 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Об этом говорится в сообщении на сайте Службы безопасности Украины. Отмечается, что СБУ собрала обоснованные доказательства вины еще одного агента Федеральной службы безопасности России. Он выполнял вражескую задачу по корректировке воздушных ударов российских оккупантов по Кропивницкому.

"По указанию российской спецслужбы, агент должен был установить GPS-трекер возле одной из трансформаторных подстанций в областном центре. По сигналам "маячка" оккупанты хотели скорректировать ракетный удар по украинскому энергообъекту", - говорится в сообщении.

Видео дня

Сотрудники СБУ задержали мужчину в конце января во время установки им "GPS-наводчика" на городскую электроподстанцию. "Как установили следователи, вражеским приспешником оказался местный житель, которого ФСБ дистанционно завербовала после начала полномасштабного вторжения", - сообщили в спецслужбе.

Отмечается, что в поле зрения российской спецслужбы он попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые неоднократно обнародовал среди людей, которые его окружали.

На основании собранных доказательств, суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и назначил ему 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Важные новости Украины - сейчас это стоит знать

Как сообщал УНИАН, ранее СБУ установила личности двух российских должностных лиц, причастных к разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства. Это сотрудник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России полковник Дмитрий Гулий и заместитель директора правового департамента Министерства экономического развития России Виталий Техтелев.

В начале полномасштабного вторжения России в Украину они дистанционно завербовали жителя Киева. Вскоре мужчина получил от них задание устроиться в одну из оборонных компаний в столичном регионе, чтобы собирать и передавать России разведданные.

Вас также могут заинтересовать новости: