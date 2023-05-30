Мужчина получил от них задание устроиться в одну из оборонных компаний в столичном регионе, чтобы собирать и передавать в РФ разведданные.

Служба безопасности Украины установила личности еще двух российских чиновников, которые причастны к разведывательно-подрывной деятельности против Украины, одним из них является сотрудник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ полковник Дмитрий Гулий.

Еще одним русским шпионом, как сообщил пресс-центр СБУ, оказался заместитель директора правового департамента Министерства экономического развития страны-агрессора Виталий Техтелев.

Установлено, что в начале полномасштабного вторжения они дистанционно завербовали жителя Киева. Вскоре мужчина получил от них задание устроиться в одну из оборонных компаний в столичном регионе, чтобы собирать и передавать в РФ разведданные.

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В спецслужбе проинформировали, что таким образом российские чиновники пытались получить секретную информацию об имеющемся украинском вооружении, которое поступает Силам обороны на фронт.

Кроме того, как отметили в СБУ, их интересовали данные о последствиях российских ракетных ударов по критической инфраструктуре Киева.

"В феврале 2023 года Служба безопасности задержала вражеского агента и сообщила ему о подозрении в государственной измене. Во время расследования сотрудники украинской спецслужбы "раскололи" задержанного – он предоставил персональные данные своих "кураторов" из РФ. По данным следствия, связь с российскими чиновниками предатель поддерживал через мессенджер. В случае захвата Киева они обещали своему агенту лояльное отношение со стороны оккупантов. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили обоим россиянам о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса Украины (Шпионаж совершен по предварительному сговору группой лиц", - говорится в сообщении.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Российские шпионы в Украине - последние новости

В Донецкой Области СБУ задержала еще одного информатора оккупантов. Предателем оказался житель освобожденного Лимана, которого дистанционно завербовала российская военная разведка.

Он передавал оккупантам разведданные о местах дислокации и путях перемещения Сил обороны в районах Славянска, Лимана и Николаевки. Особое внимание предатель уделял маршрутам движения украинских военных колонн, которые переправлялись через реку Северский Донец в направлении Бахмута. Также он передавал агрессору координаты местных заводов и железнодорожной инфраструктуры.

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