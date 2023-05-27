По словам Малюка были задержаны разнокалиберные вражеские агенты.

С начала полномасштабной войны было обнаружено более 300 вражеских агентов, готовивших вторжение РФ.

Об этом рассказал глава СБУ Василий Малюк в интервью журналисту Дмитрию Комарову.

"Вражеский агент - это не всегда человек в наручниках на скамье подсудимых. Если на определенном этапе этот человек подвергается тому, чтобы мы его перевербовали, то в дальнейшем через него можем и дезинформировать врага, влиять и получать от него какие-то данные, то мы используем его по другому", - сказал он.

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Малюк утверждает, что есть те, кто получают от 13 до 15 лет лишения свободы.

"Это в среднем такие сейчас сроки дают по решению суда по статье 111 - государственная измена. Были задержаны, поверьте, разнокалиберные вражеские агенты – от обычных, которые собирали информацию о местах дислокации, до топовых, таких как Медведчук", - добавил он.

Задержание предателей в Украине

26 мая Служба безопасности Украины разоблачила еще одного приспешника российских оккупантов во время контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах Николаевщины.

СБУ задержала российского агента, который передавал оккупантам разведданные о дислокации и перемещении Сил обороны Украины в районах Бахмута, Авдеевки и Торецка.