Микроавтобус снес сити-лайт и врезался в дерево, именно оно и остановило бесконтрольное движение машины.

В центре Кропивницкого в утренний час пик маршрутку с дороги занесло на пешеходную дорожку.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Микроавтобус снес сити-лайт и врезался в дерево, именно оно и остановило бесконтрольное движение машины. Произошло это за несколько десятков метров от остановки. Лишь чудом никто не пострадал: на тротуаре в этот момент никого не было, а в салоне ехала только одна пассажирка. Она испугалась, но ни одной травмы не получила. По предварительным данным полиции, у водителя маршрутки за рулем случился инсульт.

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Автор: Олег Давыгора