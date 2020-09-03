На место инцидента приехали чиновники и профильные службы.

В Кривом Роге вечером в среду жители многоквартирного дома в Терновском районе, услышав громкий треск, поспешили покинуть свои квартиры. Более двух десятков жителей испугались возможной угрозы обрушения пятиэтажки.

Об этом сообщает "Первый городской".

Как пишет издание со ссылкой на спасателей, на головы некоторых жителей посыпалась штукатурка. Вскоре на место прибыли спасатели, полиция, газовая служба и медики. Стало известно, что пострадавших нет.

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По словам вице-мэра Александра Катриченко, квартиры находятся в собственности жильцов, а экспертиза установила, что повреждения происходят из-за нарушений норм, допущенных при строительстве "хрущевки". Дом расположен на слабых нестабильных грунтах – плавуне, из-за чего нуждается в усилении. Чиновник заверил, что ситуация не критичная, несущие конструкции не задеты. Дом намерены укрепить, на это уже выделили средства из горбюджета. Для начала работ осталось пройти через государственную экспертизу и получить единогласное согласие жильцов.

Впоследствии все люди вернулись в свои квартиры, решив переночевать там.

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Автор: Юрий Годован