В Кривом Роге мужчина погиб, спасая внучку от смерти

На месте работали водолазы, которые нашли и достали тело погибшего.

В Кривом Роге Днепропетровской области в реке утонул пожилой мужчина. По словам очевидцев, он ценой своей жизни спас внучку и не дал ей уйти под воду.

Трагедия произошла 26 июля в Центрально-Городском районе, сообщает "Первый городской".

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Около 17:00 возле Гданцивськой плотины отдыхающие услышали крики женщины и увидели, как в воде тонут маленькая девочка и пожилой мужчина.

На помощь бросился парень, ему удалось вытащить на берег ребенка. Вместе с тем 65-летний мужчина исчез из поля зрения и больше на поверхность не выплыл.

На месте работали водолазы, которые нашли и достали тело погибшего.

Как сообщал ранее УНИАН, в Харькове в водохранилище мужчина бросился спасать ребенка, но утонул сам.

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