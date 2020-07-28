В Кривом Роге мужчина погиб, спасая внучку от смерти
В Кривом Роге Днепропетровской области в реке утонул пожилой мужчина. По словам очевидцев, он ценой своей жизни спас внучку и не дал ей уйти под воду.
Трагедия произошла 26 июля в Центрально-Городском районе, сообщает "Первый городской".
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Около 17:00 возле Гданцивськой плотины отдыхающие услышали крики женщины и увидели, как в воде тонут маленькая девочка и пожилой мужчина.
На помощь бросился парень, ему удалось вытащить на берег ребенка. Вместе с тем 65-летний мужчина исчез из поля зрения и больше на поверхность не выплыл.
На месте работали водолазы, которые нашли и достали тело погибшего.
Как сообщал ранее УНИАН, в Харькове в водохранилище мужчина бросился спасать ребенка, но утонул сам.
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