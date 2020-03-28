В Харькове в водохранилище мужчина бросился спасать ребенка, но утонул сам

На Алексеевском водохранилище в Харькове утонул мужчина, который бросился спасать ребенка.

На Алексеевском водохранилище в Харькове утонул мужчина, который бросился спасать ребенка.

Об этом сообщила пресс-служба в КНП ХОР "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф".

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Отмечается, что на место происшествия приехали медики и правоохранители. Специалисты установили, что с берега в воду упал ребенок. Мужчина бросился спасать ребенка, но сам выплыть не смог.

Медики констатировали смерть мужчины.

Как сообщалось, в Марганце (Днепропетровская область) девятилетняя девочка утонула, когда уронила мобильный телефон и пыталась его поднять из водоема.