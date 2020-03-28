В Харькове в водохранилище мужчина бросился спасать ребенка, но утонул сам
11:59, 28 марта 2020Происшествия
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На Алексеевском водохранилище в Харькове утонул мужчина, который бросился спасать ребенка.
В Харькове в водохранилище мужчина бросился спасать ребенка, но утонул сам / фото dsns.gov.ua
На Алексеевском водохранилище в Харькове утонул мужчина, который бросился спасать ребенка.
Об этом сообщила пресс-служба в КНП ХОР "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф".
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Отмечается, что на место происшествия приехали медики и правоохранители. Специалисты установили, что с берега в воду упал ребенок. Мужчина бросился спасать ребенка, но сам выплыть не смог.
Медики констатировали смерть мужчины.
Как сообщалось, в Марганце (Днепропетровская область) девятилетняя девочка утонула, когда уронила мобильный телефон и пыталась его поднять из водоема.
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