Мужчину зажало между платформой и поездом.

В Киеве спасатели достали тело мужчины, который попал под поезд на одной из станций метрополитена.

Об этом речь идет в сообщении на странице Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Отмечается, что в 16:53 в Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение от работников метрополитена, что на станции метро "Лесная" человек попал под поезд.

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Прибывшие спасатели обнаружили, что мужчина зажат между платформой и поездом.

"В 17:57 спасатели с помощью аварийно-спасательного инструмента деблокировали тело погибшего и передали правоохранительным органам для проведения следствия и установления причин возникновения трагического случая", - говорится в сообщении.

Падение человека под поезд метро в Киеве

24 декабря в пресс-службе столичного метро сообщили, что в Киеве на станции метрополитена "Лесная" пассажир попал под поезд. В связи с этим движение поездов по красной линии происходило от станции "Академгородок" до станции "Дарница".

Впоследствии в Киевской городской государственной администрации сообщили, что движение поездов по красной линии Киевского метрополитена восстановлено.

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