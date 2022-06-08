Негодяи разбирают блоки, тащат мешки с песком и даже противотанковые ежи.

С улиц Киева воруют блокпосты, установленные для защиты столицы от российского вторжения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Оболонской РГА Кирилл Фесик.

"...Прошло 2 месяца с тех пор, как Киев оказался в относительной безопасности - и что мы видим? Разобраны и перемещены блоки, мешки с песком и даже противотанковые ежи начали исчезать. Какие-то негодяи или даже агенты врага начали воровать это добытое тяжелым трудом ценное имущество", - говорится в сообщении.

Он отметил, что участники организации обороны района знают, каких титанических усилий стоило возведение каждого блокпоста, окопа, блиндажа и огневой позиции. Активисты, бизнес, коммунальщики и военные собирались вместе и привлекали колоссальные ресурсы, чтобы выстроить оборону.

Теперь председатель РГА обещает наказание для каждого, кто эту оборону разрушает.

"Так вот, уважаемые, каждый, кто это сделал, будет найден и наказан, потому что это подрыв обороноспособности города, а не просто кража мешка себе на дачу или ежа на металлолом. Кто стал свидетелями таких незаконных действий, пожалуйста, оперативно информируйте районную полицию или добровольческие формирования территориальной громады района, к которым можно обратиться по телефону: +380 96 116 60 98", - подчеркнул Фесик.

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