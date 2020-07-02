В Киеве умер 6-летний мальчик, которого жестоко избил крестный и выбросил из окна

Дело уже переквалифицировали на умышленное убийство ребенка.

В Киеве после ряда сложных операций скончался 6-летний мальчик. Накануне его жестоко избил крестный. Медики боролись за жизнь ребенка, но не смогли его спасти.

Прокуратура уже переквалифицировала дело о жестоком избиении 6-летнего мальчика его же крестным, сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец в Facebook.

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По ее словам, против мужчины открыли уголовное дело по статье 115 "умышленное убийство малолетнего ребенка".

"Не хватает слов, чтобы описать это преступление. Ребенку провели ряд сложных операций. К сожалению, несмотря на усилия врачей, мальчик умер. Изверга, которого задержали на месте происшествия, взяли под стражу", – отметила Максимец.

Ранее крестному ребенка уже объявили о подозрении. По ходатайству прокурора ему выбрали безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал ранее УНИАН, 25 июня мужчина в нетрезвом состоянии избил 6-летнего крестника. Свидетели происшествия, среди которых и мать ребенка, покрывали мужчину и говорили, что ребенок выпал из окна. Мальчика госпитализировали в бессознательном состоянии, его состояние было тяжелое.

Правоохранители нашли в одной из комнат следы крови. Наконец один из участников попойки признался, что крестный зашел в комнату ребенка, а вынес крестника уже избитым и без сознания. Правоохранители также заинтересовались и матерью ребенка. 41-летняя киевлянка воспитывает еще одного 9-летнего сына. Женщину неоднократно привлекали к ответственности за то, что небрежно исполняла родительские обязанности. Детей временно изъяли.

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