Этим утром люди в результате атаки дронами не пострадали.

В результате утренней атаки барражирующих боеприпасов "Shahed" на столицу повреждены 5 зданий, пострадавших среди населения нет.

Как сообщил начальник КМВА Сергей Попко, Киев подвергся двум волнам атак вражескими дронами.

"Обломки от сбитых БПЛА попали в одно админздание и еще 4 жилых здания получили незначительные повреждения (Шевченковский район столицы). Люди не пострадали", — сообщил Попко.

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Ранее стало известно, что благодаря эффективной работе подразделений ПВО и РЭБ уничтожено 13 вражеских дронов. Как сообщили в Командовании Воздушных Сил ВСУ, ударные БПЛА летели с направления восточного побережья Азовского моря.

Атака по Киеву в Киевской области 14 декабря

Около 6:00 в среду, 14 декабря, воздушную тревогу объявили в трех областях Украины – Киевской, Житомирской и Винницкой. В Киевской области она длилась дольше всего – более 3 часов.

В это время российские оккупанты запустили по меньшей мере 13 дронов-камикадзе по территории Киевской области. В Вишневом был поврежден жилой дом и автомобиль. Также был нанесен удар по Шевченковскому району столицы. Там обломками дрона повреждены административные здания.

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