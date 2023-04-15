Накануне украинцев предупредили о повышении уровня воды на на Верхнем Днепре на 0,1-0,3 м в течение 14-17 апреля.

В Киеве из-за сильных осадков в последнии дни наблюдаются повышение уровня воды Днепра и серьезные подтопления береговой зоны столицы.

Под водой оказалась уже часть городского парка "Наталка", а именно - Набережная от "Наталки" к Почтовой площади.

Но это еще больше побудило киевлян фотографироваться на фоне "большой воды".

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Накануне городские власти заявили, что уровень половодья в Киеве этой весной значительно выше прошлогоднего. Есть риск подтопления отдельных территорий в Голосеевском, Дарницком, Деснянском и Днепровском районах.

Погода в Украине 15 апреля - в ряде областей наблюдаются подтопления

Накануне в ГСЧС предупредили украинцев о повышении уровня воды на на Верхнем Днепре на 0,1-0,3 м в течение 14-17 апреля.

Кроме того, 15-18 апреля на реках бассейна Припяти ожидается продолжение повышения уровней воды на 0,1-0,5 м над текущими уровнями и дальнейшее затопление пойм.

Уже известно, что в Черниговской области сейчас подтоплено 7 населенных пунктов. Под риск подтопления могут попасть 22 населенных пункта, где проживают более 4 тыс. человек. В связи с паводками отсутствует транспортное сообщение с некоторыми населенными пунктами.

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