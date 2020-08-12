цей матеріал доступний українською

В Харькове возле многоэтажки нашли коробку с корпусом ручной гранаты (фото)

15:12, 12 августа 2020
Происшествия
57 0
Эксперты изъяли корпус ручной гранаты Ф-1 времен Второй мировой войны \ hk.npu.gov.ua

В Харькове возле многоэтажки обнаружили коробку с корпусом ручной гранаты Ф-1 времен Второй мировой войны и документами на имя 79-летнего мужчины.

Читайте такжеВ Харькове мужчина попался на сбыте оружия и боеприпасов с Донбасса

Как информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, сообщение об обнаружении подозрительного предмета на улице Метростроителей поступило в полицию 12 августа в 9:26 от работников благоустройства.

По указанному адресу эксперты изъяли корпус ручной гранаты Ф-1 времен Второй мировой войны, патроны для строительно-монтажного пистолета, а также паспорт и трудовую книжку на имя 79-летнего мужчины.

Также изъяли патроны для строительно-монтажного пистолета \ hk.npu.gov.ua

Отмечается, что изъятый боеприпас будет уничтожен за пределами города.

Информация зарегистрирована в Киевском отделе полиции.

Изъятый боеприпас будет уничтожен за пределами города \ hk.npu.gov.ua

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter