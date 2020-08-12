В Харькове возле многоэтажки нашли коробку с корпусом ручной гранаты (фото)

Боеприпас изъят и будет уничтожен за пределами города.

В Харькове возле многоэтажки обнаружили коробку с корпусом ручной гранаты Ф-1 времен Второй мировой войны и документами на имя 79-летнего мужчины.

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Как информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, сообщение об обнаружении подозрительного предмета на улице Метростроителей поступило в полицию 12 августа в 9:26 от работников благоустройства.

По указанному адресу эксперты изъяли корпус ручной гранаты Ф-1 времен Второй мировой войны, патроны для строительно-монтажного пистолета, а также паспорт и трудовую книжку на имя 79-летнего мужчины.

Отмечается, что изъятый боеприпас будет уничтожен за пределами города.

Информация зарегистрирована в Киевском отделе полиции.

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