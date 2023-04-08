Граждане Украины получили легкие телесные повреждения, отметили в МИД.

В Молдове в результате аварии, в которую попал автобус, пострадали пятеро граждан Украины, их жизни ничего не угрожает.

Пострадавшим в результате ДТП в Молдове украинцам после лечения консулы помогут вернуться на Родину, рассказал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко изданию "Европейская правда". Спикер добавил, что всего в автобусе находились 19 наших земляков.

"В результате ДТП пятеро граждан Украины получили легкие телесные повреждения. Они были доставлены в больницу, сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь, угроз их жизни нет. Другие пассажиры продолжили движение в Киев другим предоставленным перевозчиком автобусом...", - сказал спикер МИД.

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ДТП в Молдове - что сегодня надо знать

СМИ сообщали, что утром 8 апреля в Молдове перевернулся рейсовый автобус, который вез пассажиров из Кишинева в Киев. Журналисты узнали, что всего в автобусе ехал 21 человек, и после аварии девятерых иностранцев доставили в больницу.

По предварительным сведениям, ДТП могло случиться из-за того, что автобус имел техническую неисправность.

Напомним, в конце марта в Хмельницкой области перевернулся автобус сообщением Варшава - Одесса, в котором ехали 25 пассажиров. По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением.

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