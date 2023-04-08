После аварии в больницу попали девять иностранцев, узнали журналисты.

В Молдове перевернулся рейсовый пассажирский автобус, следовавший из Кишинева в Киев.

Как сообщает молдавское издание Newsmaker, авария произошла в субботу, 8 апреля, около 9:40 в Дрокиевском районе. Генеральный инспекторат полиции отмечает, что девять иностранных граждан доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Всего в автобусе находился 21 человек.

Прибывшие на место полицейские установили, что водитель автобуса не справился с управлением и врезался в дерево, а потом съехал в кювет. Как сообщили правоохранители, предварительно установлено, что авария могла произойти из-за технической неисправности транспортного средства.

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Как сообщал УНИАН, в конце марта в Хмельницкой области перевернулся автобус "Неоплан" сообщением Варшава - Одесса с 25 пассажирами. По предварительным сведениям, водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет, после чего транспортное средство перевернулось.

В феврале в Польше возле Перемышля произошло ДТП с украинцами, пострадали пять человек.

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