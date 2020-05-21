В Днепропетровской области фуру, упавшую с обрушившегося моста, поднимут плавкраном

Для привлечения плавкрана необходимо углубить дно в устье реки с использованием земснаряда.

В Днепропетровской области грузовик, упавший вчера с обрушившегося моста через реку Чертомлык в Никопольском районе, будут поднимать с помощью плавучего крана

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области.

По данным ведомства, 20 мая на месте происшествия работали 4 единицы техники и 14 спасателей ГСЧС в области, которые примерно на 50% разгрузили прицеп грузовика, который частично погружен в воду.

Отмечается, что автомобиль загружен металлическими трубами. После извлечения всего груза будет установлен его фактический вес. Согласно транспортной накладной, вес труб около 20 тонн, вес самой фуры - около 16 тонн.

В пресс-центре уточнили, что на въезде на мост стоял предупредительный знак для движения автомобилей - не более 10 тонн.

«Учитывая аварийное состояние моста, осуществить подъем грузовика с помощью наземных средств - тяжеловесного крана, невозможно, поэтому 20 мая вечером спасательные работы были приостановлены. Для извлечения автомобиля из воды Службой автомобильных дорог в Днепропетровской области планируется привлечение плавучего крана «Никопольского речного порта», - рассказали в ведомстве и добавили, что для этого необходимо углубить дно в устье реки с использованием земснаряда.

Сейчас продолжаются работы по организации обеспечения подхода плавкрана к аварийному участку моста, в частности уточняются и согласовываются технические возможности использования земснаряда.

Проведение дальнейших работ будет проходить по согласованию с администрацией «Никопольского речного порта» и под руководством Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области.

Также в облавтодоре обнародовали временную схему объезда участка автомобильной дороги Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье на период проведения аварийных работ по восстановлению моста.

Как сообщал УНИАН, в селе Алексеевка Никопольского района Днепропетровской области вчера утром во время движения грузового автомобиля через мост обрушилась одна из секций сооружения, в результате чего фура нависла над водой.

По факту обрушения моста открыто три уголовных производства: по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность), ч. 1 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) и ч.1 ст. 291 (нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса Украины.

В пресс-центре Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области заявили, что водители грузовиков во время движения по мосту игнорировали ограничения в тоннаже.