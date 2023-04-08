Ребенок был на побережье Днепра в камышах, отметили в полиции.

В Днепре весь личный состав местной полиции, спасатели, кинологи, работники аэроразведки, курсанты университета внутренних дел и волонтеры почти сутки искали пропавшего 9-летнего мальчика по имени Иван.

Мальчика нашли на побережье Днепра в камышах живым и здоровым, его передали родителям, сообщила в субботу, 8 апреля, Национальная полиция Украины в Telegram. "Было отработано побережье Днепра по ул. Маршала Малиновского и просп. Мануйловского. Полицейские проверили дворы домов, недострои и всю территорию, прилегающую к месту исчезновения ребенка", - отметили в полиции.

Правоохранители добавили, что было отработано видео с камер наблюдения, а также работники отдела аэроподдержки осмотрели территорию с помощью дрона.

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В начале февраля журналисты узнали, что в Святошинском районе Киева по адресу ул. Якуба Коласа, 29 мужчина грозился выбросить с балкона многоэтажки свою 3-месячную дочь. Возможно, злоумышленник находился под воздействием запрещенных веществ.

У мужчины удалось забрать ребенка. Девочку осмотрели медики и сообщили, что ее состояние удовлетворительное.

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