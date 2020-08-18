Днепрянин создал подпольный "ребцентр", где проповедники одной из церквей издевались над людьми

Те предлагали пройти курс «лечения» в их центре людям с зависимостями, а родственникам - обещали опеку, лечение и психологическую поддержку.

Днепрянин организовал "реабилитационный" центр, где насильно удерживали людей, применяя к ним психологическое и физическое насилие.

Об этом сообщил пресс-секретарь СБУ в Харьковской области Владислав Абдула на странице в Facebook.

"Ребцентр" организовали на территории Харьковской области проповедники одной из религиозных организаций харизматического направления. Те предлагали пройти курс «лечения» в их центре людям с зависимостями, а родственникам - обещали опеку, лечение и психологическую поддержку.

После согласия и предоплаты организаторы помещали своих пациентов в арендованный частный дом, где насильно их удерживали до прохождения полного курса "реабилитации". Разрешающих документов в сфере здравоохранения они не имели.

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Как оказалось, людям в заведении запрещали свободно перемещаться, а также общаться с близкими и родственниками. У них забрали телефоны, деньги, документы и лекарственные препараты. Спецслужбы зафиксировали и неоднократное физическое и психологическое насилие, если пациенты нарушали режим "реабилитации".

Во время обыска полицейские изъяли 9 паспортов граждан Украины, 7 мобильных телефонов, банковские карты, одежду, ноутбук и 6400 гривен. Руководителя центра задержали и сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по статье о незаконном лишении свободы или похищение человека. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Автор: Наталия Печиборщ