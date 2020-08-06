На Черниговщине разоблачили подпольный цех по изготовлению фальсифицированного топлива (фото)

Ежемесячно цех изготавливал 200 тонн фальсифицированного дизтоплива и бензина, получая 2 млн грн прибыли.

В Черниговской области сотрудники Службы безопасности Украины вчера разоблачили организованную группу, которая наладила нелегальное производство и продажу фальсифицированных нефтепродуктов в промышленных объемах.

Об этом сообщила пресс-группа управления СБУ в области.

Согласно информации, подпольный цех обустроили несколько жителей Прилук.

«Там они установили автоматизированное оборудование для изготовления контрафактного дизтоплива и бензина. Нефтесырье для производства продукции участники группы закупали у коммерческих структур, которые занимаются добычей углеводородов на территории различных регионов страны», - говорится в сообщении.

По предварительной информации, лжепредприниматели изготавливали до 200 тонн топлива ежемесячно и реализовывали его через аффилированные частные предприятия, получая прибыль в размере до 2 млн грн ежемесячно.

В ходе обысков на территории цеха правоохранители обнаружили и изъяли оборудование для изготовления горюче-смазочных материалов, 2 автозаправочные колонки, резервуары, в которых хранилось около 100 тонн нефтесырья, около 50 тонн фальсификата. Также изъята документация с доказательствами противоправной деятельности. Изъятые образцы топлива направлены на экспертизу.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности виновных лиц.

Разоблачение незаконной деятельности проводилось с участием следователей ГФС под процессуальным руководством прокуратуры Черниговской области.

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