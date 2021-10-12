32-мужчина пытался обжаловать суровый приговор, но судья остался непреклонным.

На Ривненщине 32-летний отчим будет отбывать пожизненное лишение свободы за неоднократное изнасилование 10-летней падчерицы.

Как сообщает пресс-служба Ривненской областной прокуратуры, события имели место на территории Острожской территориальной громады в период с января по май 2020 года.

"Мужчина совершал развратные действия и насиловал малолетнюю дочь своей сожительницы и снимал это на видео. Видеозаписи случайно увидела в телефоне злоумышленника мать ребенка, о чем сразу сообщила в полицию", - говорится в сообщении.

По сведениям прокуратуры, во время рассмотрения уголовного производства в суде обвиняемый свою вину в совершении инкриминируемого ему уголовного правонарушения признал частично. Приговором коллегии Здолбуновского районного суда в июне этого года мужчину осудили по совокупности преступлений, назначив окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

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"Защитник обвиняемого и сам обвиняемый, не согласившись с суровостью наказания, а также с доведением одного из эпизодов, инкриминируемых ему органом досудебного расследования, обжаловал этот приговор в апелляционной инстанции", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что 11 октября Ривненский апелляционный суд жалобы обвиняемого и его защитника не удовлетворил и оставил обвиняемому наказание, установленное судом первой инстанции.

Как ранее сообщал УНИАН, в этом году в Одесской области 53-летней женщине и ее 57-летнему мужчине объявили подозрение в сексуальном насилии над малолетними детьми.

Автор: Светлана Макринская