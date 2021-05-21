Индивидуальные занятия предлагались для дошкольной подготовки детей.

В Беляевском районе Одесской области объявлено подозрение супругам, которые совершали сексуальное насилие над малолетними детьми.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, установлено, что в течение нескольких лет 53-летняя женщина, имея педагогическое образование, по месту своего проживания занималась подготовкой детей к школе.

Индивидуальные частные уроки «психолога-логопеда» продолжительностью час, дважды в неделю, предоставлялись детям в возрасте от 3 до 10 лет.

Во время проведения частных занятий у ее 57-летнего мужа возник умысел, направленный на удовлетворение своей половой страсти с малолетними посетителями занятий.

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Как отмечается, у женщины имеются соответствующие педагогические навыки в общении с детьми и специальные знания в области детской психологии. Поэтому она смогла создать своему мужу приемлемые условия для совершения преступления, тем самым лишив пострадавших возможности избежать сексуального насилия.

«Женщина среди детей, посещающих уроки, определяла тех, в отношении которых возможно совершать уголовные преступления и, с помощью психологического воздействия, склоняла их к участию в действиях сексуального характера», - сообщили в прокуратуре. При этом, она знала, что потерпевшие не будут разглашать или информировать кого-либо о происходящем на «уроках».

Таким образом, с мая по июль 2020 года подозреваемый неоднократно совершал в отношении 4-летнего мальчика и 3-летней девочки сексуальное насилие.

В свою очередь подозреваемая, наблюдая за этим, объясняла детям, что это «игра», где они должны принимать активное участие и вести себя хорошо, выполнять приказы мужа, а за хорошее поведение получат сладости.

Кроме того, малышам объясняли, что взрослым не нужно рассказывать о так называемых «играх», мотивируя это тем, что это их общая тайна, о которой никто не должен знать.

Как уточнили в региональном главке Нацполиции, индивидуальные занятия предлагались для дошкольной подготовки детей. Родители приводили детей на индивидуальные занятия, оставляя наедине с «педагогом».

«Чтобы дети не рассказали родителям о развратных «играх», жена педофила прибегала к приемам психологического давления, запугивая их», - отметили в полиции.

Правоохранители собрали доказательную базу о развращении двух детей, 2015 и 2017 рождения.

Во время проведения санкционированного обыска по месту жительства изъята компьютерная техника, носители информации и мобильные телефоны.

Супругам объявлено о подозрении по ч. 4 и ч. 6 ст. 153 (Сексуальное насилие) Уголовного кодекса Украины. За совершенное преступление злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком на пятнадцать лет или пожизненно.

Сейчас в суд подано ходатайство об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Автор: Лариса Козовая