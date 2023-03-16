Украинские воины нанесли противнику новые потери на Донбассе.

В ночь на четверг, 16 марта, на Бахмутском направлении Силы специальных операций Вооруженных сил Украины ликвидировали четырех российских оккупантов, еще три противника получили ранения.

Противник понес потери и отказался от штурмовых действий на эту ночь, говорится на канале ССО в Telegram. По данным Сил спецопераций ВСУ, на Бахмутском направлении оккупанты в очередной раз забрасывали позиции украинских воинов телами.

"Операторы ССО Украины уничтожили четырех оккупантов, еще три были ранены... Перехваченные переговоры противника подтвердили результат нашей работы", - говорится в сообщении.

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Бои за Бахмут - сейчас это стоит знать

Город Бахмут Донецкой области уже длительное время остается эпицентром боевых действий. Враги не прекращают пытаться оккупировать Бахмут, хотя и несут потери. Украинские воины, в частности, воюют с членами российской частной военной компании "Вагнера".

Американский институт изучения войны (ISW) сообщил, что в Бахмуте и его окрестностях есть вражеские силы, которые, похоже, сейчас не слишком вовлечены в боевые действия. Аналитики также предупредили, что РФ может задействовать в боях 2-ю мотострелковую дивизию.

Стоит отметить, что по данным британской газеты The Guardian, обнародованным в начале марта, в боях за Бахмут Россия уже потеряла до 30 тысяч своих прихвостней.

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