На Тернопольщине женщина родила, выбросила ребенка в туалет и пошла спать (фото)

Родственники утверждают, что о беременности женщины не догадывались.

В Тернопольской области 34-летняя женщина выбросила собственного новорожденного ребенка в уличный туалет.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Тернопольской области, вчера с послеродовыми травмами и сильным кровотечением в медучреждение госпитализировали жительницу одного из сел Кременецкого района.

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В больницу женщину 1986 года рождения, которой на работе стало плохо, привез муж. Пострадавшую прооперировали.

Врачи сообщили, что женщина на днях рожала. Последняя в родах не признавалась, поэтому об отсутствии ребенка медики сообщили на линию "102".

Родственники утверждают, что о беременности не догадывались, потому что женщина полного телосложения, и до последнего работала в поле.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий стало известно, что жительница Кременецкого района родила вероятно в ночь с 18 на 19 августа. Мужу ничего не сообщила, выбросила ребенка в туалет во дворе и легла спать.

21 августа она вышла на работу, где ей стало плохо.

О своем поступке женщина в настоящее время ничего не рассказывает.

Семья подозреваемой обеспечена. Супруги воспитывают двух детей 13-ти и 15-ти лет.

Полицейские открыли производство по ст. 117 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство матерью своего ребенка).

Родился ли мальчик живым, установит судебно-медицинская экспертиза.

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Автор: Андрей Вацик