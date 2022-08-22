Они также сообщили оккупантам координаты системы водоснабжения в городе Селидово Донецкой области, по которой российские военные нанесли ракетный удар.

В Донецкой области задержали двух разведчиков позиций реактивных систем залпового огня HIMARS.

Об этом информирует пресс-служба СБУ.

Сообщается, что в ходе контрдиверсионной зачистки прифронтовых районов Донецкой области СБУ задержала двух информаторов врага, которые корректировали ракетные удары по территории региона.

Они разведывали и передавали оккупантам точные координаты мест дислокации личного состава и техники ВСУ, в том числе боевых позиций реактивных артиллерийских систем HIMARS. Кроме того, предатели собирали информацию о геолокации и функционировании местных объектов критической инфраструктуры.

По их "наводке" российские оккупанты совершили обстрел по водозаборной системе в городе Селидово.

По данным следствия, злоумышленники держали связь с боевиками террористических организаций на временно оккупированных территориях востока Украины.

"Полученную развединформацию они передавали через одно из должностных лиц так называемой "народной милиции днр", предоставляя ему фото с пометками объектов на электронных картах. А для общения между собой использовали российскую соцсеть "Вконтакте"". - сказано в сообщении.

Во время обысков по местам проживания задержанных правоохранители обнаружили компьютерную технику, флэш-накопители и мобильные телефоны с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности.

Сейчас следователи СБУ сообщили обоим злоумышленникам о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Суд избрал задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей.

Сообщается, что спецоперацию проводили подразделения СБУ Черкасской, Донецкой и Луганской областей при процессуальном руководстве Черкасской областной прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины задержала в Славянске россиянина, который собирал разведданные о дислокации и перемещении боевых подразделений Вооруженных сил Украины, прежде всего артиллерии, в Донецкой области.

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