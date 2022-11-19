На украинско-молдавской границе задержали иностранного сторонника агрессии РФ, который пытался попасть в Одесскую область.
Как сообщает Госпогранслужба, в пункте пропуска "Староказачье" пограничники Белгород-Днестровского отряда (Одесская область) совместно с сотрудниками СБУ выявили гражданина Молдовы – "поклонника" российской власти.
"В результате углубленного досмотра личных вещей 25-летнего иностранца, который следовал на въезд в Украину, правоохранители обнаружили в его мобильном телефоне материалы пророссийского пропагандистского характера, в частности с изображением враждебной символики на поддержку армии "освободителей" и снимки власти оккупантов", - говорится в сообщении.
Иностранцу отказали в пропуске через государственную границу и запретили въезда на территорию Украины.
Война в Украине и предатели:
20 июня в Одессе задержали корректировщика, который ждал прихода "русского мира".
16 июня в Одессе были задержаны четыре человека, которые фотографировали место "прилета".
28 апреля в Одессе задержали женщину, которая фотографировала мосты и общалась с россиянами.
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