Правоохранители обнаружили в телефоне иностранца пропагандистские материалы, в частности с изображением вражеской символики в поддержку российской армии.

На украинско-молдавской границе задержали иностранного сторонника агрессии РФ, который пытался попасть в Одесскую область.

Как сообщает Госпогранслужба, в пункте пропуска "Староказачье" пограничники Белгород-Днестровского отряда (Одесская область) совместно с сотрудниками СБУ выявили гражданина Молдовы – "поклонника" российской власти.

"В результате углубленного досмотра личных вещей 25-летнего иностранца, который следовал на въезд в Украину, правоохранители обнаружили в его мобильном телефоне материалы пророссийского пропагандистского характера, в частности с изображением враждебной символики на поддержку армии "освободителей" и снимки власти оккупантов", - говорится в сообщении.

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Иностранцу отказали в пропуске через государственную границу и запретили въезда на территорию Украины.

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