В полиции заявили, что он является гражданином другой страны.

В Одессе в троллейбусе произошел конфликт, во время которого мужчина в одежде, похожей на военную, ударил женщину-кондуктора и избил девушку, которая за нее вступилась.

В социальных сетях распространили видео ссоры в троллейбусе маршрута №2. Можно увидеть почти пустой салон - в нем всего несколько человек. Участники конфликта - мужчина в одежде, похожей на военную, женщина-кондуктор (в оранжевом жилете) и девушка, которая ее защищает.

Мужчина громко кричит, оскорбляет оппонентов и угрожает им. Начало конфликта на видео не попало, однако, исходя из содержания спора, ранее мужчина мог ударить кондуктора троллейбуса, которую обвиняет в неуважительном отношении к его жене.

"Ты только что здесь сидела, мою жену обзывала... Мою жену, которая освободила Изюм, послала ее на х*й. Ты в своем уме?!" - кричит он, обращаясь к женщине в оранжевом жилете. Женщина отвечает, что никого "не посылала".

В свою очередь девушка просит мужчину успокоиться, предлагает сесть, чтобы обсудить ситуацию, но тот отказывается и продолжает вести себя очень агрессивно. Девушка подходит к кондуктору и отводит ее чуть дальше от мужчины. Тот кричит вслед кондуктору: "Съебал*сь нах*й, животное ебан*!". Он продолжает ругаться, слышно: "Закрой рот, тварь!" и тому подобное.

Девушка просит других пассажиров вызвать полицию, и вместе с агрессивным мужчиной выходит на улицу, где конфликт продолжается. В частности, он подходит к оппонентке, бьет ее, таскает за волосы. Девушка пытается защищаться, но силы неравны.

По словам очевидцев, инцидент произошел в центре города - на улице Успенской. "Я проезжала мимо троллейбуса, который стоял на остановке, в салоне транспорта увидела мужчину в "милитари одежде", который бил женщину кондуктора. А потом девушку, которая защищала кондуктора. Спасти работницу троллейбуса ей удалось, но и самой изрядно досталось!" - цитирует очевидицу один из Telegram-каналов.

В соцсетях также пишут, что мужчина якобы является сотрудником охранной фирмы, во время инцидента он был пьян. "Уже в отделении полиции за ним приезжали "братики" с целью похитить товарища, позже приехало его руководство и хотело замять конфликт с помощью денег и обещаниями личной расправы с сотрудником.... " - пишет канал.

Местный активист Демьян Ганул утверждает, что речь идет о сотруднике охранной службы "Самсон". Также он обнародовал фото вероятного нападавшего. "Этот негодяй охраняет "Ярмарку на Дерибасовской", его там неоднократно видели в форме. Эту охранную службу немедленно следует лишить лицензии", - отмечает Ганул.

Впоследствии появилось официальное заявление "Самсон Групп-06". В компании уверяют, что нападавший не работает у них. "Официально заявляем, что этот человек никакого отношения к нашему агентству не имеет. Просим не распространять ложную информацию и не манипулировать слухами из соцсетей", - говорится в заявлении.

Реакция полиции на драку

В региональном главке Нацполиции позже сообщили, что нападавшим является 38-летний гражданин соседней страны, который живет в Одессе. Во время поездки в троллейбусе он начал ссору с кондуктором, которая якобы оскорбила его жену.

Конфликт между ними заметила 30-летняя одесситка, которая в то время ехала мимо троллейбуса на авто. Женщина припарковала свой автомобиль и пошла на помощь работнице общественного транспорта. Злоумышленник переключил свое внимание на нее и начал бить руками и ногами, держа за волосы. Его остановили прибывшие на вызов полицейские.

Нарушителя доставили в отделение полиции, медицинское освидетельствование на состояние опьянения показало, что в его организме 1,22 промилле алкоголя. В рамках расследования назначена судебно-медицинская экспертиза, после получения экспертного заключения будет решаться вопрос о сообщении ему о подозрении.

Также говорится, что санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 850 гривен, или общественных работ сроком до двухсот часов, или исправительных работ сроком до одного года

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