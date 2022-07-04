Активы арестованы, счета заблокированы: группа "Юнигран" заявляет об умышленной дискредитации и безосновательных блокировках деятельности. Безуспешные попытки опорочить репутацию бизнеса длится не один год, но на этот раз медиакилеры, воспользовавшись общей эмоциональной напряженностью, еще с большим размахом (привлечено 84 интернет-ресурса) начали заказную информационную атаку.

Вероятно, речь идет не о единичных нападки, а о тщательно спланированной и хорошо профинансированная агрессивную кампанию, учитывая масштабы атаки и суммарный смета размещение публикаций на соответствующих интернет-ресурсах.

Группа предприятий "Юнигран", которая обеспечивает сырьем и материалами строительную отрасль Киевщины и Житомирщины, включая восстановлением разрушенной войной инфраструктуры, может остановить работу. Поводом для блокировки расчетных счетов стала очередная волна публикаций, где компании и ее владельцу вменяют незаконную добычу, сотрудничество с рф и совместный бизнес с сепаратистами "Л/ДНР" - без всяких реальных оснований и доказательств.

Нападки на "Юнигран" - не новые. Если внимательно просмотреть материалы о компании, выполненные в негативном ключе, можно заметить, что весь так называемый "фактаж" годами кочует из статьи в статью, а первоисточником является анонимный блог многолетней давности.

А самое интересное, что все эти упреки "Юнигран" уже неоднократно опровергал в правовой плоскости, о чем свидетельствуют соответствующие судебные решения на пользу компании.

Но на этот раз оппоненты "Юниграна" могут добиться цели, спекулируя на теме войны и воспользовавшись пробелами в новом законе о национализации российских активов.

Чем именно "Юнигран" так привлекает предполагаемых рейдеров? Группа объединяет ряд горных и производственных предприятий Киевской и Житомирской областей и владеет карьерами по добыче песка, щебня и гранита. ООО "Юнигран" является крупнейшим налогоплательщиком среди предприятий Житомирщины, то есть фактически бюджетообразующим предприятием.

В собственности ООО "Юнигран" по состоянию на конец 2021 года было 24 объекта недвижимости, 9 земельных участков в Киевской, Житомирской и Харьковской областях и автопарк, насчитывающий 120 транспортных средств. За четверть века добросовестной работы на рынке "Юнигран" вырос из небольшого регионального производителя в группу предприятий, суммарная стоимость активов которой достигает более 1,5 млрд грн.

Как национальный производитель, компания является активным участником государственных программ реконструкции и строительства объектов инфраструктуры. Речь идет о таких объектах национального значения, как укрытие ЧАЭС СП Novarka, терминал D аэропорта Борисполь, крупные автомагистрали (Варшавская, Бориспольская, Житомирская трассы), а также ряд жилых и торгово-развлекательных комплексов столицы.

Возникает закономерный вопрос: кому выгодно вывести из игры мощного производителя во время полномасштабной войны, охватившей страну?

Сейчас журналистское расследование продолжается. Однако на фоне событий в стране существует вероятность, что речь идет не просто об недобросовестного конкуренции, а о спланированной диверсии и "российский след" заказчиков дискредитационной кампании. Ведь войну ведут армии, а выигрывают - экономики. И уничтожение успешного национального бизнеса прежде всего выгодно именно государству-агрессору.

Поэтому в Юнигране уверены, что компетентные правоохранительные органы по-прежнему тщательно разберутся в деле и отменят вынесенные на эмоциональном фоне поспешные решения. Ведь именно сейчас такое утеснение и шельмование предприятия очень метко способствует враждебным планам по обескровливанию экономики Украины.