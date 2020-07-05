После масштабного пожара жильцов дома в Новой Каховке пообещали отселить

Сегодня будет принято решение о помощи пострадавшим.

Власти Херсонской области планируют отселить жителей многоэтажки в Новой Каховке, чьи квартиры пострадали в результате сегодняшнего пожара.

Об этом написал в Facebook председатель Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев.

"Заслушал телефонный доклад городского головы Новой Каховки Владимира Коваленко. На место выехали мои заместители Дмитрий Бутрий и Вадим Чабан. Проводится заседание штаба, который сегодня примет решение о помощи людям и срочном отселении семей, чьи квартиры пострадали от огня. Областные власти окажут всю необходимую помощь в ликвидации последствий пожара", - сообщил он.

Гусев добавил, что предварительная причина возгорания дома - неосторожное обращение с огнем мужчины, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Также, по его словам, рассматривается версия умышленного поджога.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 июля, спасатели ликвидировали пожар в пятиэтажке на улице Букина, 20 в Новой Каховке Херсонской области. По данным полиции, 38-летний мужчина после употребления алкогольных напитков решил покурить на диване и заснул. Разбудили его соседи, когда квартира была охвачена огнем. Пламя перекинулось на крышу дома. В результате пожара пострадавших нет.

Полиция задержала мужчину. По факту пожара открыто уголовное производство по статье 270 "Умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства" Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

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